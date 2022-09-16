Португалия: инвестиции в золотые визы выросли на 37,5 млн евро

Пятница, 16 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: инвестиции в золотые визы выросли на 37,5 млн евро

В августе инвестиции достигли 37,5 млн евро, что соответствует увеличению на 6% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщает SEF, в период с января по август инвестиции, привлеченные в рамках программы «Вид на жительство за инвестиции» (ARI), составили 397,7 млн ​​евро, что на 34,7% больше, чем за тот же период прошлого года, когда они составили 295,1 млн евро.

В августе было выдано 77 золотых виз, из них 64 на приобретение недвижимости (31 на благоустройство городов) и 13 за вложение капитала.

Было выдано 19 видов на жительство в Китай, 10 в Бразилию, еще 10 в США, пять в Пакистан и четыре в Марокко.

За этот период воссоединившимся членам семьи было предоставлено 125 видов на жительство, тогда как в июле их было 112, а в целом за год составило 972.

С момента запуска программы грантов ARI в октябре 2012 года с помощью этого инструмента было собрано 6 497 529 571,45 евро. Из этой суммы большая часть приходится на покупку недвижимости, которая в августе составила 5 830 483 944,06 евро, с приобретением для восстановления города на сумму 478 605 620,84 евро.

Инвестиции в результате переноса капитала составляют 667 045 627,39 евро.

Почти за 10 лет действия программы (октябрь 2012 г.) было выдано 10 222 визы для покупки недвижимости, из них 1338 с целью благоустройства города.

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