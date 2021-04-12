Португалия: инвестиции в золотые визы выросли на 4,5 процента

Инвестиции, привлеченные с помощью золотых виз, выросли в первом квартале на 4,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 125 миллионов евро.

В первом квартале 2020 года инвестиции в рамках программы получения разрешения на проживание (ARI) составили 119,6 миллиона евро.

В марте этого года объем инвестиций составил 39 632 569,30 евро, что на 41,9% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года (27,9 миллиона евро), но меньше на 24% по сравнению с февралем (52,3 миллиона евро).

По данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в прошлом месяце была выдана 81 золотая виза, из которых 72 были основаны на основании покупки недвижимости (25 - для восстановления города) и восемь - на основании инвестирования капитала.

Впервые за долгое время была выдана виза по критерию создания рабочих мест. Общая сумма инвестиций в приобретение недвижимости составила 35,3 миллиона евро, из которых 8,8 миллиона евро были вложены в реконструкцию города.

Среди получателей золотой визы лидирует Китай (выдана 31 золотая» виза), шесть виз отправились в Бразилию, шесть - в США, пять - в Турцию и четыре - в Россию. За первые три месяца года было выдано 236 золотых виз.