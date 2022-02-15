Португалия: инвестиции в золотые визы выросли на 45 процентов

В январе 2021 года инвестиции, привлеченные в рамках программы «Разрешение на проживание для инвестиций» (ARI), составили 33,1 млн евро.

В 2020 году эта сумма составила 45,4 млн евро, а в 2019 году - 85,6 млн евро.

По сравнению с декабрем прошлого года (42,1 млн евро) инвестиции выросли на 14%.

В первом месяце года было выдано 94 золотых визы, из них 75 на приобретение недвижимости (40 на благоустройство городов) и 19 на капитальные вложения.

Было выдано 19 золотых виз Китаю, 17 - США, восемь - Индии, семь - России и шесть - Бразилии.

В январе воссоединившимся членам семьи было предоставлено 105 видов на жительство.

С момента запуска программы грантов ARI в октябре 2012 года с помощью этого инструмента было собрано 6 147 874 500,99 евро. Из этой суммы большая часть приходится на покупку недвижимости, которая до января составила 5 545 982 427,40 евро, при этом приобретение для жилья для восстановления составило 376 804 564,85 евро.

Инвестиции в результате перевода капитала составляют 601 892 073,59 евро.