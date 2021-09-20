Португалия: инвестиции в золотые визы выросли на 60 процентов

В августе инвестиции, полученные в результате программы получяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяения вида на жительство для инвестиций (ARI), составили 35 333 660,06 евро, что на 38,7% меньше, чем в том же месяце 2020 года (57,6 миллиона евро).

По сравнению с июлем (22,1 млн евро) инвестиции выросли на 59,7%.

Согласно статистическим данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в августе было предоставлено 64 ARI, из которых 56 были предоставлены посредством приобретения недвижимости (16 для восстановления города) и восемь - по критерию передачи капитала.

Приобретение недвижимости в августе составило 30,4 миллиона евро, из которых 5,9 миллиона евро были направлены на реабилитацию города, в то время как передача капитала составила более 4,8 миллиона евро.

По странам было выдано 19 золотых виз для жителей Китая, девять - в США, пять - в Россию, три - в Канаду и еще три - в Бразилию.

За первые восемь месяцев года было выдано 550 золотых виз, из которых 55 - в январе, 100 - в феврале, 73 - в марте, 98 - в апреле, 52 - в мае, 67 - в июне, 41 - в июле и 64 - в августе.