Португалия: инвестиции в «золотые визы» выросли на 82,8 процента

Понедельник, 17 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: инвестиции в «золотые визы» выросли на 82,8 процента

В апреле было выдано 98 «золотых виз», 90 из которых были связаны с покупкой недвижимости.

Указанный тип инвестиций вырос в апреле на 82,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 51,2 млн евро.

По сравнению с мартом (36,7 млн ​​евро) инвестиции, полученные в результате программы получения разрешения на проживание для инвестиций (ARI), выросли на 39,5%.

По данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в прошлом месяце было выдано 98 золотых виз, 90 из которых были основаны на покупке недвижимости (22 для восстановления городской среды), семь - на переводе капитала и одна - на создании рабочих мест.

По странам было выдано 35 «золотых» виз гражданам Китая, 12 - Бразилии, девять - США, шесть - Индии и пять - России.

За первые четыре месяца года было выдано 326 золотых виз, из которых 55 - в январе, 100 - в феврале и 73 - в марте.

В период с января по апрель объем привлеченных инвестиций составил 173,4 млн евро, что на 17% больше, чем за тот же период 2020 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)