Португалия: инвестиции в «золотые визы» выросли на 82,8 процента

Указанный тип инвестиций вырос в апреле на 82,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 51,2 млн евро.

По сравнению с мартом (36,7 млн ​​евро) инвестиции, полученные в результате программы получения разрешения на проживание для инвестиций (ARI), выросли на 39,5%.

По данным Службы по делам иностранцев и границ (SEF), в прошлом месяце было выдано 98 золотых виз, 90 из которых были основаны на покупке недвижимости (22 для восстановления городской среды), семь - на переводе капитала и одна - на создании рабочих мест.

По странам было выдано 35 «золотых» виз гражданам Китая, 12 - Бразилии, девять - США, шесть - Индии и пять - России.

За первые четыре месяца года было выдано 326 золотых виз, из которых 55 - в январе, 100 - в феврале и 73 - в марте.

В период с января по апрель объем привлеченных инвестиций составил 173,4 млн евро, что на 17% больше, чем за тот же период 2020 года.