Португалия: инвестиционный потенциал составляет 32,3 млрд евро

Среда, 27 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: инвестиционный потенциал составляет 32,3 млрд евро

На рассмотрении находится 44 проекта.

В 2023 году уже восемь компаний зарегистрировали заявку на помощь в рамках нового механизма, созданного для поддержки крупных компаний.

Португалия получила 44 заявления об инвестиционном интересе со стороны крупных компаний с потенциалом в 32,3 миллиарда евро, сообщил президент Aicep.

В этом году уже восемь компаний зарегистрировали заявку на помощь в рамках нового механизма, созданного для поддержки крупных компаний. Эти восемь проектов составляют 469 миллионов евро.

«Первым зарегистрированным проектом были электромобили, а на следующий день машина была заказана», - пояснил Филипе Сантос Коста, подчеркнув, что это инвестиции в размере 40 миллионов евро.

Восьмой зарегистрированный проект - полупроводники, его стоимость составляет 110 миллионов евро.

«У нас есть заинтересованность в инвестировании в готовые автомобили внутри ЕС и за его пределами», - сообщил Филипе Сантуш Кошта. «Мы знаем, что конкурируем с другими регионами Европы», - подчеркнул он.

«Эти проявления интереса касаются в основном электрических и гибридных транспортных средств», - добавил он, и которые могли бы получить поддержку в рамках контрактного инвестиционного режима.

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