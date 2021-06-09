Португалия инвестирует 10 млн евро в год в привлечение туристов

На этом первом этапе эта кампания, помимо того, что она ориентирована на внутренний рынок, также обращает внимание на ближайших соседей - как в случае с Испанией, Германией, Соединенным Королевством, Францией и Нидерландами, которые традиционно много путешествуют в Португалию.

Второй уровень охватывает рынки с большим потенциалом роста - например, США, которые были шестым рынком для Португалии в 2019 году

Уровень 3 зависит от возобновления мобильности и включает такие страны, как Польша, Австрия и Швейцария.

На 4 уровне находятся туристы из Юго-Восточной Азии.

«Мы верим, что пришло время быть. Потому что без путешествий, без мобильности, без нашей способности встречаться с друзьями мы явно неполноценны. Это важно. Это время бытия, которое превращается в время для серфинга, дегустации нашей кухни, время для прогулок. Это послание, которое несет эта кампания», - подчеркнул президент Turismo de Portugal Луиш Араужу.

«Португалия сегодня является ведущим брендом, способным привлекать внимание и экспериментировать, который способен создавать более высокий уровень внимания и ценности», - считает Turismo de Portugal.