Португалия инвестирует 60 млн евро в винный туризм

Также Институт туризма Португалии подготовил 38 проектов, посвященных винному туризму. Они направлены на открытие отелей и винных баров, разработку тематических маршрутов, создание музеев, поддержку виноделен и ферм по всей стране.

Инвестиции в эти проекты составят более 60 миллионов евро, пишет euromag.ru.

В первой половине 2020 года будет запущен сайт PortugalWineTourism, который, по мнению специалистов Института туризма Португалии, позволит активнее популяризировать местные вина на внутреннем и международном рынках.

Программа содействия винному туризму на 2019-2021 годы была представлена весной на туристической выставке BTL в Лиссабоне и стала отправной точкой для развития национального туризма. Госсекретарь по туризму Португалии Ана Мендеш Годинью отмечает, что основной целью поездки для 2,2 миллиона туристов из числа побывавших в Португалии в прошлом году был винный и гастрономический туризм.

Эксперты Института туризма стремятся позиционировать страну как международный эталон в сегменте винного туризма. Для этого у Португалии есть все данные: она является не только лучшим туристическим направлением в мире 2018 и лучшим направлением Европы 2019 по версии премии World Travel Awards, но и производителем превосходных вин. Страна располагает 190 000 гектарами виноградников в 14 винодельческих регионах, где около 500 компаний производят тысячи наименований вин, среди которых 31 сорт с защищенным географическим указанием.