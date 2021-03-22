Португалия инвестирует в леса семь миллиардов евро

Правительство прогнозирует инвестиции в размере семи миллиардов евро в леса в период до 2030 года, заявил премьер-министр на выступлении в Лоуза (Коимбра).

«Это инвестиции в противопожарное и профилактическое оборудование, но прежде всего это инвестиции в структурную трансформацию нашего леса, что означает отказ от монокультуры, создание мозаики ландшафта с быстрорастущими местными деревьями» - сказал Антониу Кошта в своей речи.

Глава правительства, который представил комплект оборудования для борьбы с пожарами в сельской местности, подчеркнул, что лес снова должен стать источником богатства, которое позволит привлечь население во внутренние районы страны, и сказал, что благодаря запланированным инвестициям к концу десятилетия «предполагается создать 60 тысяч рабочих мест».