Португалия: ипотечные кредиты достигли годового максимума с 2008 года

Четверг, 04 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: ипотечные кредиты достигли годового максимума с 2008 года

Новые кредиты, предоставленные на приобретение жилья в 2020 году, составили 11 389 млн евро.

Это соответствует увеличению на 7,2% по сравнению с 2019 годом и новому годовому максимуму с 2008 года.

Согласно статистическому анализу жилья, опубликованному AICCOPN, несмотря на год, отмеченный пандемией, а также оценочную стоимость жилья, приписываемую банком в рамках предоставления кредита, 2020 год заканчивается на новом историческом максимуме в 1156 евро/кв. м.

Это означает рост на 6,0% в годовом исчислении.

Интересно, что в анализируемом году потребление цемента на национальном рынке значительно увеличилось - на 10,6%, до 3,57 млн ​​тонн.

Такой рост продолжил положительную тенденцию, начавшуюся в 2017 году, и лишь в 2011 году уровень потребления был выше, чем сейчас.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)