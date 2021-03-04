Португалия: ипотечные кредиты достигли годового максимума с 2008 года
Новые кредиты, предоставленные на приобретение жилья в 2020 году, составили 11 389 млн евро.
Это соответствует увеличению на 7,2% по сравнению с 2019 годом и новому годовому максимуму с 2008 года.
Согласно статистическому анализу жилья, опубликованному AICCOPN, несмотря на год, отмеченный пандемией, а также оценочную стоимость жилья, приписываемую банком в рамках предоставления кредита, 2020 год заканчивается на новом историческом максимуме в 1156 евро/кв. м.
Это означает рост на 6,0% в годовом исчислении.
Интересно, что в анализируемом году потребление цемента на национальном рынке значительно увеличилось - на 10,6%, до 3,57 млн тонн.
Такой рост продолжил положительную тенденцию, начавшуюся в 2017 году, и лишь в 2011 году уровень потребления был выше, чем сейчас.