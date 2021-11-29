Португалия: ипотека и потребительское кредитование растут

Объемы увеличились на 4,4% и 1,7% соответственно, объявил Банк Португалии (BdP).

Согласно статистике BdP, ипотечные кредиты выросли до 96 300 млн евро, а кредиты на потребительские нужды - до 19 200 млн евро.

Что касается депозитов физических лиц в банках-резидентах, BdP заявляет, что в октябре они сохранили темпы роста на уровне 6,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, составив 169 700 млн евро, подчеркнув, что эта сумма включает срочные депозиты и депозиты до востребования.

Депозиты до востребования составляли 47% от общего числа депозитов частных лиц, тогда как пять лет назад они занимали 30%, сообщает BdP, учитывая, что это изменение отражает контекст низких процентных ставок, наблюдаемых в последние годы, и легкость, с которой банки финансируются из Евросистемы.

Что касается общей суммы кредитов, выданных банками компаниям, BdP сообщает, что в октябре она достигла 76 млрд евро, что на 4,9% больше, чем в октябре 2020 года (против 5,1% в сентябре). Темпы роста этих кредитов замедляются шестой месяц подряд, подчеркивает BdP.