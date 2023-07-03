Португалия: ипотека замедляется, а потребительские кредиты растут

Согласно данным, опубликованным в среду Банком Португалии, общая сумма ипотечных кредитов в мае составила 99,5 млрд евро, что на 118,3 млн евро меньше (-0,12%), чем в конце апреля.

Уже пятый месяц подряд объем ипотечных кредитов, выданных банками, регистрирует отрицательные месячные ставки.

В настоящее время объем жилищных кредитов находится на самом низком уровне с июля 2022 года и четыре месяца подряд стоит ниже порога в 100 миллиардов евро.

Цифры Банка Португалии показывают, что в годовом исчислении выдача кредита на покупку дома также резко сокращается: в течение десяти месяцев подряд выдача кредита на жилье падает с годовой ставки от 4,8% в июле 2022 года до 0,8% в мае.

В то же время, потребительский кредит продолжает пользоваться спросом. Согласно данным Банка Португалии, на конец мая 2023 года потребительские кредиты составили 20,8 млрд евро, что на 0,59% больше 20,7 млрд евро, зарегистрированных в апреле.