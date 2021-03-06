Португалия: «IRS automático» - теперь и для самозанятых работников

Напомним, что срок подачи налоговых деклараций-2021 - по доходам, полученным в 2020 году - с 1 апреля по 30 июня с.г.

Речь идет об упрощенной схеме подачи IRS – посредством простого подтверждения декларации, предварительно заполненной налоговыми органами, включая расходы, дающие право на вычеты из подоходного налога.

Благодаря Постановлению, одобренному Советом министров, ряд самозанятых работников (trabalhadores independentes, более известные как «trabalhadores a recibos verdes») также будут охвачены автоматическим IRS, что происходит впервые.

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться «IRS automático», самозанятым работникам необходимо выполнить несколько требований:

быть зарегистрированными в базе данных Налогового управления исключительно для осуществления деятельности по оказанию услуг, т.е. осуществлять только независимую деятельность (em regime de exclusividade);

быть охваченными упрощенным режимом (regime simplificado), т.е. не прибегать к услугам бухгалтера (contabilidade organizada);

выставлять соответствующие фактуры, счет-фактуры и квитанции в Системе электронных квитанций на Финансовом портале.

Кроме того, круг налогоплательщиков, имеющих право на «IRS automático», ограничен видами деятельности, указанными в статье 151 Кодекса IRS. То есть автоматический IRS недоступен налогоплательщикам, зарегистрированным в категории «Outros prestadores de serviços» («Иные поставщики услуг»), в которую входят, например, лица, занимающиеся размещением в частном секторе (alojamento local), сантехники или мастера по ремонту бытовой техники.

Таким образом, список специалистов - trabalhadores independentes, которые смогут воспользоваться автоматическим IRS в этом году, таков:

архитекторы, инженеры и представители смежных профессий (в т.ч. технические агенты по проектированию и архитектуре, дизайнеры, технические инженеры, геологи, геодезисты и др.);

артисты, актеры, музыканты, художники и представители других творческих профессий (в т.ч. артисты театра, балета, кино, радио и телевидения, цирка, певцы, скульпторы и др.);

участники корриды (тореадоры и др.);

экономисты, бухгалтеры, актуарии (специалисты по страховой математике) и аналогичные технические специалисты (аудиторы, налоговые консультанты, бухгалтеры и др.);

медсестры, акушерки и другие парамедицинские специалисты (физиотерапевты, диетологи, акушерки, логопеды, эрготерапевты и др.);

юристы, юрисконсульты и поверенные;

врачи и врачи-стоматологи (врачи-аналитики, хирурги, судовые врачи, терапевты, гастроэнтерологи, офтальмологи, ортопеды, отоларингологи, педиатры, радиологи и др.);

преподаватели и смежные специалисты (репетиторы, инструкторы и др.);

специалисты, зависящие от официального назначения (внешние аудиторы, нотариусы и др.);

психологи и социологи;

химики (аналитики);

священники (любой конфессии);

иные лица, занимающиеся свободными, техническими и аналогичными профессиями (управляющие активами, семейные помощники, няни, системные аналитики, археологи, социальные работники, астрологи, парапсихологи, биологи, комиссионеры, консультанты, машинистки, декораторы, спортсмены, мастера по глажке белья, косметологи, мастера маникюра и педикюра, гиды-переводчики, журналисты и репортеры, арбитры, массажистки, агенты по недвижимости, эксперты-оценщики, компьютерные программисты, рекламодатели, переводчики, фармацевты, дизайнеры, ветеринары).

Немного истории

Напомним, что автоматический IRS стартовал в 2017 году для налогоплательщиков без иждивенцев, которые в 2016 году имели доход только по категориям A (работа по найму) и H (пенсии, за исключением алиментов), полученным в Португалии. В 2018 году «IRS automático» был распространен на семьи с детьми и с налоговыми льготами, вытекающими из пожертвований, сообщаемых AT через официальную декларацию, в случае Modelo 25. В свою очередь, в 2019 году автоматическое декларирование стало доступно для тех, у кого оформлен PPR. В 2021 году был сделан еще один шаг, и, как было указано выше, данный механизм будет распространен на налогоплательщиков, занимающихся предоставлением услуг и получающих доходы по категории B.

В 2020 году автоматический IRS охватил около 3,2 миллиона налоговых деклараций.