Португалия: искусственный интеллект угрожает трети рабочих мест

Запуск ChatGPT 30 ноября 2022 года вывел дискуссию о влиянии искусственного интеллекта на экономику и общество на новый уровень.

С тех пор много говорилось о количестве рабочих мест, которые исчезнут, а также о количестве рабочих мест, которые будут созданы в ближайшие годы.

В прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опросила более 2000 компаний и 5300 работников производственного и финансового секторов семи стран ОЭСР.

Обнаружено, что рабочие говорят, что искусственный интеллект может улучшить их работу, но они этого боятся из-за угроз работе и заработной плате.

В отчете «OECD Employment Outlook 2023», опубликованном 11 июля, ОЭСР показывает, что трое из пяти работников обеспокоены тем, что в ближайшие десять лет их работу получит искусственный интеллект.

При этом двое из пяти работников выражают обеспокоенность тем, что их заработная плата может снизиться в течение следующих десяти лет в результате роботизации экономики.

«На профессии, наиболее подверженные риску автоматизации, приходится около 27% занятости», - пишет Стефано Скарпетта, директор Департамента занятости, труда и социальных вопросов ОЭСР.

В Люксембурге, Соединенном Королевстве и Швеции самый низкий процент занятости в профессиях, наиболее подверженных риску автоматизации, в то время как в Венгрии, Словакии и Чешской Республике самый высокий процент.

В Португалии, по подсчетам ОЭСР, около 30% рабочих мест находятся под угрозой из-за искусственного интеллекта.

Несмотря на все эти опасения, в отчете ОЭСР подчеркивается, что почти две трети (около 63%) работников говорят, что искусственный интеллект положительно повлиял на качество их работы.

В итоге, согласно оценке ОЭСР, «влияние искусственного интеллекта на уровень занятости на сегодняшний день ограничено и в настоящее время не связано с какими-либо серьезными изменениями в заработной плате, положительными или отрицательными».