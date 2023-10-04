Португалия, Испания и Марокко организуют ЧМ-2030

Впервые Португалия организует чемпионат мира по футболу.

В своем заявлении Совет ФИФА, возглавляемая Джанни Инфантино, сообщила, что она решила единогласно, что единственными кандидатами будут Марокко, Португалия и Испания.

Было решено, что страны проведут мероприятие в 2030 году и что «они автоматически квалифицируются на основании текущего распределение мест при условии завершения успешного процесса подачи заявок под руководством ФИФА и решения Конгресса ФИФА в 2024 году».

В то же время, чтобы отметить столетие чемпионатов мира по футболу, «единогласно было решено организовать уникальную церемонию празднования столетия» в Монтевидео (Уругвай), где состоялось первое мероприятие.

Также решено провести три игры «в Уругвае, Аргентине и Парагвае соответственно» . Благодаря этому решению чемпионат мира 2030 года пройдет на «трех континентах и ​​шести странах», добавляет Джанни Инфантино.

Единую кандидатуру Португалии, Испании и Марокко выдвинула Королевская федерация футбола Испании.

Детали организации пока не известны, однако правила ФИФА требуют, чтобы принимать игры могли только стадионы, вмещающие более 40 000 человек . В настоящее время в Португалии такой вместимостью обладают только стадионы «Жозе де Алваладе», «Эштадиу да Луш» и «Эштадиу ду Драгау».