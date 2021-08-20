Португалия: использование масок на улице продолжается

Пятница, 20 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: использование масок на улице продолжается

Решение об отказе от масок может принять только парламент, у правительства недостаточно полномочий.

С целью обеспечить полную вакцинацию против Covid-19 70% населения, чрезвычайный совет министров решил перенести на 23 августа вторую фазу плана отмены ограничений, первоначально запланированную на 5 сентября.

Однако обязательное использование масок на дорогах общего пользования сохраняется как минимум до 12 сентября, поскольку только парламент может отменить эту меру до указанной даты.

Парламент - это орган власти, который может принять решение о мере, которая так сильно влияет на права и свободы граждан.

Указ, утвержденный парламентом, возобновил обязательное использование масок в общественных местах, и в этом документе четко указано, что он будет применяться в течение 90 дней, то есть до 12 сентября.

Исходя из этого, обязательное использование масок на дорогах общего пользования сохраняется на прежних условиях.

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