Португалия использует менее 40% мощностей для производства биотоплива

По данным Advanced Bioenergy Association (ABA), страна имеет возможность производить около 770 000 кубометров биотоплива в год.

Однако в 2021 году девять основных производителей на национальном уровне - Prio, Galp, Iberol, Torrejana, Sovena, Bioevegetal, Repsol, Bioportdiesel и Bioadvance The Next Generation - произвели около 275 000 кубометров.

По мнению генерального секретаря ABA Аны Кальоа, чтобы максимально использовать возможности страны и увеличить промышленное производство, необходимо будет дать «толчок» - в основном за счет инвестиций в новые проекты либо изменения правил.

В самом последнем отчете ABA показано, что с 2020 по 2021 год и с 2021 по 2022 год в Португалии наблюдалось постепенное увеличение физического включения биотоплива в ископаемое топливо.

Ссылаясь на данные Национальной организации энергетического сектора (ENSE), после регистрации уровня включения в 2,8% в феврале 2020 года интеграция этих веществ росла, достигнув самого высокого значения за всю историю в апреле 2022 года: 8,1%.

Это значение, однако, начало снижаться и в августе составило 4,9%, что еще ниже от национального целевого показателя в 11%.

Уровни использования биотоплива потребители узнают по символам на автозаправочных станциях. Дизелю и бензину присваиваются буквы B внутри квадрата и E внутри круга соответственно.

Цифры, которые следуют за ними, относятся к проценту биотоплива, содержащегося в ископаемом топливе. Другими словами, B7 означает, что дизель содержит 7% инкорпорированного биотоплива, а E5 объясняет, что бензин содержит 5% биотоплива.

В Португалии наиболее распространены B7 и E5, хотя на некоторых заправочных станциях Prio также есть B15.

Насколько возможно повысить уровень инкорпорации? Генеральный секретарь ABA приводит пример: первый автобусный маршрут, запущенный Carris и Prio в 2019 году, потреблял 100% биодизель без ископаемого топлива, произведенный из отработанного кулинарного масла, или B100.

«Правда в том, что результаты были великолепными, настолько, что проект продолжается и по сей день», - продолжает генеральный секретарь.

«Поскольку мы, Португалия, являемся такой хорошей страной с точки зрения производства биотоплива, я думаю, что мы могли бы использовать имеющееся у нас преимущество, потому что это один из способов энергетического перехода в морскую, авиационную и автомобильную мобильность; существенно снизить зависимость от ископаемого топлива и способствовать сокращению выбросов парниковых газов (ПГ)», - завершает Ана Кальоа.