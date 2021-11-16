Португалия использует вакцинации для привлечения немецких туристов

Вторник, 16 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия использует вакцинации для привлечения немецких туристов

Португалия использует все имеющиеся у нее активы, включая высокий уровень вакцинации против Covid-19, для привлечения туристов из Германии.

«Португалия использует все свои козыри. Мы играем всеми картами» , - подчеркнула госсекретарь по туризму Рита Маркеш, указав аргументы, использованные в ходе трехдневных личных встреч во Франкфурте и Дюссельдорфе.

«Как козырь используется уровень вакцинации, который, как мы знаем, является одним из самых высоких в Европе. Не менее сильные козыри - быть первой страной в мире, которая представила сертификат безопасности, и обучила более 170 000 профессионалов в туристическом секторе во время пандемии», - отметила Рита Маркеш.

В 2019 году рынок туристов из Германии, чрезвычайно важный для Португалии, составил шесть миллионов ночевок и 1,5 миллиона гостей.

«Нам не просто нужны цифры, мы хотим активно способствовать большему территориальному рассредоточению немецких туристов на нашей территории. Мы хотим, чтобы вы приезжали не только в высокий сезон, мы много работаем над сезонностью. И мы хотим, чтобы у вас был опыт - каждый раз более позитивный», - уточнила госсекретарь.

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