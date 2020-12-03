Португалия: исторические кафе Majestic и Guarany в Порту закрываются

Отсутствие клиентов было невыносимым, особенно если учесть возникшие убытки.

Первым закрыл двери Guarany на Авенида-дос-Алиадос 15 ноября, а ресторан Majestic на Руа Санта-Катарина закрылся 30 ноября, всего за несколько дней до своего 100-летия 17 декабря.

Управляющий Фернандо Барриа напомнил, что «во время Второй мировой войны не было необходимости закрываться», хотя в то время, чтобы открыть дверь, два кафе должны были «заплатить военный сбор».

Нынешнее временное закрытие предусматривает, что 40 сотрудников останутся уволенными до тех пор, пока «условия не позволят вновь открыться».

Два исторических кафе могли бы адаптироваться к ограничениям, установленным пандемией, но в этом не было необходимости из-за полного отсутствия туристов в городе Порту. Даже постоянные клиенты оставили оба заведения на произвол судьбы.

«Раньше у нас были клиенты, выстраивающиеся в очередь, чтобы войти, но с сокращением количества столиков у нас всегда оставались свободные места. В конце концов, мы работали до последнего», - добавил Фернандо Барриа, который надеется, что вакцина решит эту проблему: «Мы склонны доверять будущему. Как вирус появился, так он и исчезнет».