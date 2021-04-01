Португалия: исторический центр Порту будут улучшать по плану

«В следующие десять лет мы хотим, чтобы наш исторический центр сохранял исключительную универсальную ценность, был устойчивым и не зависел от нестабильной природоохранной политики, но поддерживался самой природой своего плана», - сообщил координатор Плана управления и устойчивого развития исторического центра Порту Руи Лоза.

План управления и устойчивого развития исторического центра Порту, объекта всемирного наследия, будет основан на четырех стратегических направлениях: наследие, население, экономика и окружающая среда (мобильность).

Первое стратегическое направление состоит в том, чтобы гарантировать сохранение и повышение ценности материального и нематериального наследия посредством устойчивого восстановления, комплексного управления городским хозяйством.

Вторая цель основана на увеличении численности постоянного населения и уровне жилищного комфорта, а также на укреплении сплоченности и общественных ценностей.

Экономические цели плана сосредоточены на поощрении разнообразия, интеграции и экономической устойчивости, а также на творчестве и инновациях.

Наконец, в области окружающей среды цель заключается в улучшении мобильности и экологической устойчивости.