Португалия: исторический центр Порту будут улучшать по плану

Четверг, 01 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: исторический центр Порту будут улучшать по плану

Представленный план рассчитан на ближайшие 10 лет

«В следующие десять лет мы хотим, чтобы наш исторический центр сохранял исключительную универсальную ценность, был устойчивым и не зависел от нестабильной природоохранной политики, но поддерживался самой природой своего плана», - сообщил координатор Плана управления и устойчивого развития исторического центра Порту Руи Лоза.

План управления и устойчивого развития исторического центра Порту, объекта всемирного наследия, будет основан на четырех стратегических направлениях: наследие, население, экономика и окружающая среда (мобильность).

Первое стратегическое направление состоит в том, чтобы гарантировать сохранение и повышение ценности материального и нематериального наследия посредством устойчивого восстановления, комплексного управления городским хозяйством.

Вторая цель основана на увеличении численности постоянного населения и уровне жилищного комфорта, а также на укреплении сплоченности и общественных ценностей.

Экономические цели плана сосредоточены на поощрении разнообразия, интеграции и экономической устойчивости, а также на творчестве и инновациях.

Наконец, в области окружающей среды цель заключается в улучшении мобильности и экологической устойчивости.

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