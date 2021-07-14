Португалия: итоги акции «За рулем - ни капли»

Среда, 14 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: итоги акции «За рулем - ни капли»

Из 13 458 нарушений 681 были связаны с употреблением алкоголя.

Национальное управление безопасности дорожного движения раскрыло баланс кампании Taxa Zero ao Volante.

Акция проходила на национальных дорогах с 6 по 12 июля и «была направлена ​​на предупреждение водителей и всех, кто находился в транспортном средстве, об опасности вождения в нетрезвом виде».

Эта акция, проведенная совместно Национальной республиканской гвардией (GNR) и полицией общественной безопасности (PSP), позволила выявить в общей сложности 13 458 нарушений на 51 419 проверенных транспортных средствах.

Из них 681 правонарушение было связано с вождением в нетрезвом состоянии.

В течение периода кампании «в общей сложности было зарегистрировано 2195 несчастных случаев, в результате которых погибло девять человек, 53 получили серьезные травмы, а 756 - легкие», - указывает ANSR.

Taxa Zero ao Volante включала не только проверки, но и пять информационных мероприятий ANSR, проведенных силами GNR и PSP в Лиссабоне, Брагансе, Вила-Реале, Гувейе и Сетубале.

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