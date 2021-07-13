Португалия: IVAucher - что это такое и как работает

Чтобы смягчить влияние COVID на экономику и бизнес, португальское государство создало IVAucher. Это временная программа, которая позволяет накапливать НДС на суммы, потраченные в сфере общественного питания, проживания и культуры, а затем использовать его в качестве кредита.

Таким образом, государство намеревается поддерживать секторы и способствовать их экономическому восстановлению.

Как работает этот механизм?

Программа IVAucher позволяет налогоплательщикам аккумулировать весьНДС, затрачиваемый на питание, размещение и сектор культуры в период с 1 июня и 31 августа. Для этого достаточно запросить счет с NIF (идентификационный номер налогоплательщика).

Затем, между 1 октября и 31 декабря, накопленная сумма может быть потрачена в тех же секторах бизнеса, пока они участвуют в программе IVAucher. Баланс можно использовать для оплаты до 50% по каждому счету. Если вы не израсходуете всю накопленную сумму, она будет считаться вычетом в IRS.

Важно отметить, что фаза накопления этих льгот заканчивается 31 августа. В течение сентября налоговая служба будет проверять данные, которые содержатся в счетах- фактурах.

IVAucher - как присоединиться?

Чтобы воспользоваться этой программой, вы должны зарегистрироваться в одном из следующих мест:

Portal IVAucher;

Приложение IVAucher;

Учреждения, являющиеся клиентами услуги pagaqui (от компании Saltpay).

После этого вам нужно будет привязать платежную карту к ИНН, если она вам принадлежит. Карту можно связать только с одним ИНН.

В каких компаниях можно использосать IVAucher?

IVAucher может использоваться в учреждениях питания, размещения и культуры, до тех пор, пока они остаются участниками программы.

Португальская классификация видов экономической деятельности (CAE), охватываемых программой IVAucher

47610 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах.

55111 Гостиницы с рестораном.

55112 Пансионаты с рестораном.

55113 Гостиницы с рестораном.

55114 Гостиницы с рестораном.

55115 Мотели с рестораном.

55116 Гостиницы - апартаменты с рестораном.

55117 Туристические поселки с рестораном.

55118 Туристические апартаменты с рестораном.

55119 Другие гостиничные заведения с рестораном.

55121 Отели без ресторана.

55122 Пансионаты без ресторана.

55123 Туристические апартаменты без ресторана.

55124 Другие гостиничные заведения без ресторана.

55201 Меблированное жилье для туристов.

55202 Туризм в сельской местности.

55203 Колонии и базы отдыха.

55204 Другое краткосрочное жилье.

55300 Кемпинги и автодома.

55900 Другие места размещения.

56101 Рестораны традиционного типа.

56102 Рестораны с местами около стойки..

56103 Рестораны без обслуживания столиков.

56104 Типичные рестораны.

56105 Рестораны с танцевальным залом.

56106 Приготовление блюд на дом.

56107 Рестораны, не включенные в другие категории (включая выездное общественное питание).

56210 Питание для мероприятий.

56290 Прочая деятельность в сфере общественного питания.

56301 Кафе.

56302 Бары.

56303 Кондитерские и чайные.

56304 Прочие непивные питейные заведения.

56305 Питейные заведения с танцевальной площадкой.

56306 Передвижные заведения по производству напитков.

59140 Кино- и видеопроекция.

90010 Деятельность в области исполнительского искусства.

90020 Мероприятия по поддержке исполнительского искусства.

90030 Художественное и литературное творчество.

90040 Операционные и сопутствующие услуги.

91011 Библиотечная деятельность.

91012 Действия архивов.

91020 Музейная деятельность.

91030 Деятельность исторических мест и памятников.

91041 Зоопарк, ботаника и аквариум.

91042 Деятельность парков и заповедников.