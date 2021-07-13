Португалия: IVAucher - что это такое и как работает
Узнайте, что такое IVAucher, и ознакомьтесь с полным списком видов экономической деятельности.
Чтобы смягчить влияние COVID на экономику и бизнес, португальское государство создало IVAucher. Это временная программа, которая позволяет накапливать НДС на суммы, потраченные в сфере общественного питания, проживания и культуры, а затем использовать его в качестве кредита.
Таким образом, государство намеревается поддерживать секторы и способствовать их экономическому восстановлению.
Как работает этот механизм?
Программа IVAucher позволяет налогоплательщикам аккумулировать весьНДС, затрачиваемый на питание, размещение и сектор культуры в период с 1 июня и 31 августа. Для этого достаточно запросить счет с NIF (идентификационный номер налогоплательщика).
Затем, между 1 октября и 31 декабря, накопленная сумма может быть потрачена в тех же секторах бизнеса, пока они участвуют в программе IVAucher. Баланс можно использовать для оплаты до 50% по каждому счету. Если вы не израсходуете всю накопленную сумму, она будет считаться вычетом в IRS.
Важно отметить, что фаза накопления этих льгот заканчивается 31 августа. В течение сентября налоговая служба будет проверять данные, которые содержатся в счетах- фактурах.
IVAucher - как присоединиться?
Чтобы воспользоваться этой программой, вы должны зарегистрироваться в одном из следующих мест:
Portal IVAucher;
Приложение IVAucher;
Учреждения, являющиеся клиентами услуги pagaqui (от компании Saltpay).
После этого вам нужно будет привязать платежную карту к ИНН, если она вам принадлежит. Карту можно связать только с одним ИНН.
В каких компаниях можно использосать IVAucher?
IVAucher может использоваться в учреждениях питания, размещения и культуры, до тех пор, пока они остаются участниками программы.
Португальская классификация видов экономической деятельности (CAE), охватываемых программой IVAucher
47610 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах.
55111 Гостиницы с рестораном.
55112 Пансионаты с рестораном.
55113 Гостиницы с рестораном.
55114 Гостиницы с рестораном.
55115 Мотели с рестораном.
55116 Гостиницы - апартаменты с рестораном.
55117 Туристические поселки с рестораном.
55118 Туристические апартаменты с рестораном.
55119 Другие гостиничные заведения с рестораном.
55121 Отели без ресторана.
55122 Пансионаты без ресторана.
55123 Туристические апартаменты без ресторана.
55124 Другие гостиничные заведения без ресторана.
55201 Меблированное жилье для туристов.
55202 Туризм в сельской местности.
55203 Колонии и базы отдыха.
55204 Другое краткосрочное жилье.
55300 Кемпинги и автодома.
55900 Другие места размещения.
56101 Рестораны традиционного типа.
56102 Рестораны с местами около стойки..
56103 Рестораны без обслуживания столиков.
56104 Типичные рестораны.
56105 Рестораны с танцевальным залом.
56106 Приготовление блюд на дом.
56107 Рестораны, не включенные в другие категории (включая выездное общественное питание).
56210 Питание для мероприятий.
56290 Прочая деятельность в сфере общественного питания.
56301 Кафе.
56302 Бары.
56303 Кондитерские и чайные.
56304 Прочие непивные питейные заведения.
56305 Питейные заведения с танцевальной площадкой.
56306 Передвижные заведения по производству напитков.
59140 Кино- и видеопроекция.
90010 Деятельность в области исполнительского искусства.
90020 Мероприятия по поддержке исполнительского искусства.
90030 Художественное и литературное творчество.
90040 Операционные и сопутствующие услуги.
91011 Библиотечная деятельность.
91012 Действия архивов.
91020 Музейная деятельность.
91030 Деятельность исторических мест и памятников.
91041 Зоопарк, ботаника и аквариум.
91042 Деятельность парков и заповедников.