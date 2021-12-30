Португалия: IVAucher уже вернул потребителям 37 млн евро

«Программа IVAucher на сегодняшний день внесла около 73 млн евро в сектор размещения, культуры и ресторанов, которые особенно пострадали от пандемии», - подчеркивается в заявлении министерства финансов.

С 1 октября, даты начала использования накопленного баланса IVAucher, налоговые органы вернули участвующим потребителям около 37 млн евро.

Около 82 миллионов евро имели право на использование баланса, накопленного всеми потребителями, которые запросили счет с ИНН в период с июня по август 2021 года, при этом приверженные потребители имели в своем распоряжении баланс в размере около 49 миллионов евро и использовали 76% этой суммы как остаток средств.

Число присоединений к программе также увеличилось. «Почти 1,5 миллиона потребителей (1 494 317) и почти 10 тысяч торговцев (9460) зарегистрированы в программе IVAucher, что соответствует примерно 35 тысячам платежных терминалов (34 934)», - сообщает министерство.