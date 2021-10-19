Португалия: IVAucher уже вернул потребителям более 5,5 млн евро

С начала месяца в IVAucher можно использовать накопленный баланс. C тех пор потребителям было сделано более 609 тысяч возмещений средств, при этом было возвращено 5,55 миллиона евро.

«Это соответствует более чем 11 миллионам евро потребления в сфере общественного питания, проживания и культуры», говорится в сообщении Министерства финансов.

Сумма представляет собой небольшую часть из 82 миллионов, накопленных португальцами с помощью поддержки секторов, наиболее пострадавших от пандемии.

В заявлении министерства Жуана Леана говорится, что количество присоединений к программе растет как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны торговцев.

«Зарегистрировано более 667 000 потребителей и 7 000 торговцев, что соответствует почти 27 200 платежным терминалам», - уточняет финансовый департамент.

Через IVAucher можно было накапливать в течение июня, июля и августа НДС, уплаченный на гостиницу и проживание, рестораны и культурные расходы, при этом остаток, накопленный за этот период, теперь обменивается на скидки на потребление в этих секторах в период с октября по декабрь.

Чтобы присоединиться к программе IVAucher, просто зайдите на сайт.