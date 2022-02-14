Португалия: июль уже не считают высоким сезоном

По данным Национального статистического института (INE), который 14 февраля обнародовал данные о туристической активности, в 2021 году наблюдалось «месячное распределение результатов, отличное от характерной сезонной картины».

В 2021 году, вопреки традиции, не было привычного высокого сезона (с июля по сентябрь).

Ему на смену пришли месяцы с августа по октябрь, когда было зарегистрировано наибольшее количество ночевок (49,6% от общего числа), подчеркивает INE .

В целом за 2021 год, по предварительным данным, Португалию посетили 14,5 млн гостей (37,5 млн ночевок), что дает увеличение на 39,4% и 45,2% по сравнению с 2020 годом.

Пандемия сильно повлияла на эти цифры, поскольку «количество гостей уменьшилось на 46,4%, а количество ночевок - на 46,6%» по сравнению с 2019 годом.

«Доходы от размещения составили 1,8 млрд евро, увеличившись на 62,8%», - добавляет INE.