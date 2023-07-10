Португалия: июнь стал пятым самым жарким месяцем за 92 года

Это на 2,49 градуса больше по сравнению с нормальным значением 1971-2000 годов.

Прошлый июнь был «пятым самым жарким с 1931 года» в континентальной Португалии и самым жарким в мире, сообщил в пятницу Португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

Этот орган классифицирует прошедший июнь как «очень жаркий» и «очень дождливый» и подчеркивает, что он был пятым самым жарким месяцем за последние 92 года со средней температурой воздуха 21,92 градуса по Цельсию (ºC) - увеличение на 2,49 градуса по отношению к нормальному значению 1971-2000 годов.

В течение месяца наблюдались суточные значения температуры воздуха выше среднемесячного значения, говорится в сообщении IPMA, отмечая, что «очень жаркий период с 23 по 30 число, с четырьмя днями подряд (с 23 по 26 число) с превышением максимальной температуры на 7°C и минимальной температуры на 5°C».

Волна жары продолжительностью шесть-семь дней охватила внутренние северные и центральные районы, а также южные районы.

В мировом масштабе июнь прошлого года был самым жарким за всю историю: средняя глобальная температура была на 0,53°C выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, превысив рекорд июня 2019 года.