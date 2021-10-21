Португалия: из 20 любимых брендов пять производятся в Португалии

Четверг, 21 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: из 20 любимых брендов пять производятся в Португалии

Португальские потребители считают национальные бренды синонимом доверия.

Среди 20 самых популярных брендов потребителей выделяются пять португальских брендов: Continente, который занимает первое место, Pingo Doce, Delta Cafés, Mimosa и Compal.

Таковы результаты исследования потребителей, проведенного Superbrands Portugal.

На глобальном уровне 75% брендов, упомянутых в топ-20+ самых выдающихся , в основном распределены по четырем основным секторам деятельности - розничная торговля, продукты питания, технологии и спорт.

Среди критериев «известность», «идентификация бренда», «удовлетворение потребностей», «уникальность» и «доверие» в первую двадцатку рейтинга входят компании Continente, Samsung, Adidas, Apple, Coca-Cola, Nike, Nestle, Pingo Doce, Delta Cafés, Zara, Lidl, Mimosa, Vodafone, Danone, Mercedes, Ikea, LG, Nivea, Nespresso и Compal.

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