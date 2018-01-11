Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

Первоначально кампания, в рамках которой можно было приобрести билеты на междугородние поезда сети Alfa Pendular и Intercidades со значительными скидками, планировалась 15 января.

Однако инициатива оказалась настолько успешной и востребованной, что ее решено было продлить до 20 января.

Также было увеличено количество посадочных мест со скидками - с 7.740 до 8.840.

Согласно условиям кампании, поездки по купленным со скидками билетам нужно осуществить до 19 марта.

Билеты со скидками распространяются на билеты по всей стране, однако, как показал баланс первого этапа кампании, наибольшим спросом пользовались билеты по маршруту Лиссабон-Порту: стоимостью 5 евро на Intercidades и 6,5 евро - на Alfa Pendular. По этому направлению было продано около 80% от общего числа билетов, которое предлагалось в ходе первого этапа кампании.

В целом на первом этапе промо-акции было продано 65-70% выставленных билетов. Среди предложений, в частности, билеты Лиссабон-Ковилья за 3,5 eвро и Лиссабон-Гварда за 4,5 eвро.

Покупка билетов доступна на портале CP, через приложение CP, линию обслуживания клиентов и билетные кассы. Чтобы воспользоваться преимуществами акции, вы должны приобрести билеты не менее чем за 10 дней и максимум за 60 дней до даты поездки. CP напоминает, что «предоставление скидки ограничено количеством мест, доступных для распродажи в каждом поезде».