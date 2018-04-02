Португалия: из Лиссабона в Порту - за 5 евро

В ее рамках можно приобрести билеты с большими скидками (до 80%) для путешествий в поездах AlfaPendular и Intercidades, во втором классе. К примеру, билеты по маршруту Lisboa-Porto на поездах Intercidades стоят всего 5 евро вместо обычной цены - около 25 eвро.

Билеты действительны для поездок в период с 5 апреля по 31 мая и должны быть приобретены не менее чем за 10 дней и максимум за 60 дней до даты отправления.

Это можно сделать как в обычной билетной кассе, так и в онлайн-кассе на портале CP и через приложение для смартфона.

Указывается, что количество билетов со скидкой в каждом конкретном поезде ограничено.

Напомним, что в январе с.г. ж/д перевозчик провел аналогичную инициативу, но из-за большого количества желающих билетная онлайн-касса стала недоступной. В связи с этим CP пришлось продлить период проведения промо-акции. В ходе предыдущей кампании - в январе - было продано на 43 тысячи билетов (на поезда дальнего следования) больше по сравнению с тем же месяцем 2017 года.