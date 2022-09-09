Португалия из стран ЕС наиболее близка к докризисному уровню полетов

В августе количество коммерческих рейсов в Европейский Союз (ЕС) увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Евростата, разрыв все еще ниже допандемического уровня, но постепенно сокращается.

Среди государств ЕС Португалия является страной, наиболее близкой к докризисному уровню: количество рейсов всего на 1,5% ниже, чем в 2019 году.

В абсолютном выражении количество коммерческих рейсов в ЕС составило 596 930 в августе по сравнению с 478 996 в августе 2021 года и 324 538 в августе 2020 года. Однако это на 14% меньше 695 912 рейсов, совершенных в августе 2019 года .

Данные показывают, что только две страны ЕС уже превысили допандемический уровень: Греция (+5%) и Люксембург (+2%) . С другой стороны, самые большие различия относятся к Словении (-42%), Латвии (-39%) и Финляндии (-31%).

Португалия выделяется как страна с наименьшим отличием. 39 585 коммерческих рейсов, зарегистрированных в августе, на 1,5% меньше, чем в августе 2019 года. Румыния и Хорватия отстают с разницей в 5% и 7% соответственно.