Португалия: из страны уезжают строители

Четверг, 21 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: из страны уезжают строители

По подсчетам Союза строителей, каждый день уезжает 100 рабочих.

Небольшие зарплаты в Португалии стали причиной массового оттока строителей. По данным главы Союза строителей Португалии (Sindicato da Construção de Portugal) Албано Рибейру, каждый день страну покидает 100 строителей. Такая тенденция может привести к кризису в этом секторе. В то время когда строительных площадок становится все больше. Так, в январе этого года тендеров на строительство было зарегистрировано в 4 раза больше, чем в том же месяце предыдущего года.

По словам Рибейру, сейчас строительной отрасли недостает 14 тысяч рабочих. Строителей не хватает для возведения крупных объектов, таких как аэропорт в Монтижу, где потребуется 10 тысяч специалистов. Эта тенденция, по прогнозам, будет сохраняться.

В качестве основной причины для иммиграции называют низкие зарплаты. Рабочим, которые получают в Португалии «минималку» в других странах Евросоюза готовы платить до 2500 евро. Большинство строителей отправляются на площадки французской Тулузы, а также уезжают в Германию.

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