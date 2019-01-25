Португалия: из вокзала сделают четырехзвездочный отель

Пятница, 25 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: из вокзала сделают четырехзвездочный отель

Вокзал Сант-Аполония в Лиссабоне переоборудуют под четырехзвездочный отель.

Инвестиции в проект оцениваются в 12 миллионов евро.

Часть здания железнодорожного вокзала Сант-Аполония в португальской столице будет реконструирована под четырехзвездочный отель. Тендер выиграла компания Sonae Capital. Сообщается, что инвестиции в проект составят 12 миллионов евро. Общая площадь гостиницы, которая будет рассчитана на 120 номеров, около 9 тысяч квадратных метров. При этом реконструкции подвергнется не весь отель, а только южная и западная часть здания.

Предполагается, что отель откроет двери в 2021 году. Проект долгосрочный и задуман на период в 35 лет. При этом первое время инвестор будет освобожден от уплаты арендной платы.

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