Португалия: из вокзала сделают четырехзвездочный отель

Инвестиции в проект оцениваются в 12 миллионов евро.

Часть здания железнодорожного вокзала Сант-Аполония в португальской столице будет реконструирована под четырехзвездочный отель. Тендер выиграла компания Sonae Capital. Сообщается, что инвестиции в проект составят 12 миллионов евро. Общая площадь гостиницы, которая будет рассчитана на 120 номеров, около 9 тысяч квадратных метров. При этом реконструкции подвергнется не весь отель, а только южная и западная часть здания.

Предполагается, что отель откроет двери в 2021 году. Проект долгосрочный и задуман на период в 35 лет. При этом первое время инвестор будет освобожден от уплаты арендной платы.