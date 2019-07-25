Португалия: из-за кораблекрушения столетней давности закрыли пляж

В городе Тореш-Ведраш, в округе Лиссабона администрация объявила о запрете купания на пляже Навио (praia do Navio). Причиной стало обнаружение обломков корабля, который затонул в этом месте сто лет назад. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.

«Из соображений безопасности запрещено купаться и заниматься водными видами спорта в районе praia do Navio», - говорится в сообщении представителей муниципалитета.

Опасной зоной признали часть пляжа, радиусом 100 метров. Она помечена специальными буйками. В администрации предупредили, что нарушители могут понести административную ответственность в виде штрафа от 30 до 100 евро, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 300 евро.

Сообщается, что речь идет о норвежском корабле, который в феврале 1929 года сел на мель и затонул в этом районе. Тогда погибших в результате инцидента не было.