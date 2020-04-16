Португалия: из-за коронавируса из тюрем выпустили тысячу заключенных

Из-за опасений о том, что распространение коронавируса приведет к масштабному инфицированию на режимных объектах, накануне был принят закон, по которому некоторые категории осужденных будут выпущены из тюрем. На основании закона «о гибкой системе наказания тюремных заключенных» ( lei 9/2020 sobre flexebilização das penas e medidas para a população prisional) принято решение выпустить 1080 человек. Решение принято Высшим советом судебных органов.

11 апреля из мест не столь отдаленных были освобождены 761 человек, 14 апреля – 319. Самое большое количество осужденных вышли из тюрем Лиссабона (155 человек) и округа Порту (124 человека). Сообщается, что речь идет не о полном освобождении, а о помещении под домашний арест. Все осужденные будут находиться под постоянным наблюдением.

Напомним, по последним данным количество инфицированных новым коронавирусом в Португалии составило больше 18 тысяч человек, 599 из них умерли, 347 пациентов выздоровели.