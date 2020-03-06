Португалия: из-за коронавируса закрыли школы в Лиссабоне и в Порту

Директор интерната Grão Vasco в Лиссабоне принял решение закрыть школу на несколько дней после того, как мать одного из учеников была госпитализирована с коронавирусом. В здании школы будет проведена дезинфекция, учебное заведение вновь откроется лишь в следующий понедельник. Известно, что сын госпитализированной женщины сейчас находится дома «в изоляции и под медицинским наблюдением», симптомы коронавируса у ребенка не наблюдаются. Об этом сообщает издание Correio da Manhã.



Похожая ситуация в городе Порту, где накануне на неопределенный срок закрылась музыкальная школа Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. Решение приостановить занятия было принято после того, как у преподавателя по фаготу был диагностирован коронавирус. Сейчас 40 учеников и преподавателей находятся на карантине, симптомы болезней у них не наблюдаются.



Возможно вскоре закроется еще одна школа в районе Амадора в Лиссабоне. По сообщениям СМИ, недавно болезнь диагностировали у одного из преподавателей учебного заведения Roque Gameiro.