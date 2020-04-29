Португалия: из-за коронавируса зоопарки на грани закрытия

Среда, 29 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: из-за коронавируса зоопарки на грани закрытия

Ряд зоопарков вынуждены нести ежедневные расходы на содержание животных.

Крупнейшие зоопарки страны оказались на грани закрытия из-за эпидемии коронавируса. Из-за режима ЧП им пришлось закрыть двери для посетителей, однако, тысячи животных продолжают нуждаться в ежедневном питании и уходе.

Так, управляющий Badoca Park в Santiago do Cacém заявил, что сафари-парк находится под угрозой закрытия. Деятельность парка напрямую зависит от количества посетителей, сейчас он закрыт, однако, владельцы продолжают нести расходы на еду и уход за животными. Об этом сообщает издание PÚBLICO.

Франсишко Алмейда, управляющий сафари-парка Badoca, рассказал что ему приходится содержать 400 животных, 70 из которых редких видов.

«У нас постоянные расходы на содержание животных, воду, уборку, электричество и питание. Я не могу сказать животным, чтобы они подождали и не ели 15 дней из-за пандемии. Кроме этого, я оплачиваю часть заработной платы 25 сотрудникам, которые переведены в режим layoff», - рассказал Алмейда.

В похожей ситуации находятся ряд зоопарков, в частности зоопарк Santo Inácio и главный зоопарк Лиссабона.

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