Португалия: из-за наводнения на Азорских островах эвакуировано 9 человек

Из-за обильных осадков и непогоды на Азорских островах затапливает дома и валятся деревья. Всего зафиксировано 36 подобных инцидентов, девяти жителям потребовалось переселени из своих домов. Данных о пострадавших нет.



По данным службы граждансой защиты Азорских островов (Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores), большинство случаев произошли на острове Терсейра. Главным образом, они связаны с затоплениями домов и падением деревьев. Больше всего пострадал район Angra do Heroísmo. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что улицы поселений затоплены и теперь напоминают бурлящие реки.



По сообщению португальского Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Служба гражданской защиты рекомендует на время отказаться от поездок по острову на автомобиле.