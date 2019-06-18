Португалия: из-за наводнения на Азорских островах эвакуировано 9 человек

Вторник, 18 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: из-за наводнения на Азорских островах эвакуировано 9 человек

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что улицы превратились в бурлящие реки.

Из-за обильных осадков и непогоды на Азорских островах затапливает дома и валятся деревья. Всего зафиксировано 36 подобных инцидентов, девяти жителям потребовалось переселени из своих домов. Данных о пострадавших нет.

По данным службы граждансой защиты Азорских островов (Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores), большинство случаев произошли на острове Терсейра. Главным образом, они связаны с затоплениями домов и падением деревьев. Больше всего пострадал район Angra do Heroísmo. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что улицы поселений затоплены и теперь напоминают бурлящие реки.

По сообщению португальского Института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Служба гражданской защиты рекомендует на время отказаться от поездок по острову на автомобиле.

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