Португалия: из-за пандемии спрос на авто упал на 3,5 млрд евро

Пандемия Covid-19 вызвала падение спроса в секторе автомобильной розничной торговли на 3 597 миллионов евро, что отразилось на других показателях экономики , заключаются в выводах исследования «Автомобильные розничные сети в Португалии - сектор настоящего и будущего», проведенного Португальской автомобильной ассоциацией (ACAP).

Документ является результатом опроса национальных потребителей, дилеров и брендов, проведенного исследователями из Высшего института экономики и управления Лиссабонского университета (ISEG).

Несмотря на колебания, зафиксированные во время пандемии, в исследовании отмечается, что это не новость на рынке.

Можно прочитать, что только в секторе автомобильной торговли за последние 20 лет уже были зарегистрированы «большие колебания», обусловленные главным образом эволюцией международного экономического контекста.

Примерами таких колебаний являются ежегодные сокращения более чем на 20% в 2011 и 2012 годах, отражающие ипотечный кризис 2008 года, при этом восстановление после этого кризиса происходит в период с 2012 по 2016 год со среднегодовым ростом на 15%.

В 2020 году, в первый год пандемии, произошло снижение на 16%, но исследование указывает на среднегодовой рост около 5% вне фаз рецессии и восстановления.