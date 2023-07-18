Португалия: из-за роста процентных ставок досрочно гасят ипотеку

Повышение процентных ставок сделало жилищные кредиты более дорогими в прошлом году, что привело к тому, что многие семьи погасили свои кредиты банкам досрочно.

Данные Banco de Portugal показывают, что общее или частичное досрочное погашение в 2022 году резко возросло и превысило 6,6 млрд евро.

Согласно Отчету о мониторинге кредитного рынка за 2022 год, по договорам ипотечного кредита было совершено 141 952 полных или частичных досрочных погашения, что на 20,4% больше, чем в 2021 году.

«Эти выплаты включали амортизированный капитал в размере 6,6 млрд евро (на 15,1% больше по сравнению с 2021 годом), что соответствует примерно 6,6% непогашенного остатка портфеля на 31 декабря 2022 года», - добавляет Banco de Portugal.

Банк Португалии объясняет, что увеличение досрочных погашений произошло в контексте повышения базовых процентных ставок, а именно Euribor, которые взлетели до 15-летнего максимума из-за ужесточения Европейским центральным банком (ЕЦБ) контроля над инфляцией.