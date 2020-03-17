Португалия: из-за вируса продлен срок действия cartão de cidadão

В связи с эпидемией коронавируса Covid-19 правительство Португалии приняло решение продлить срок действия ряда документов. Среди них - cartão de cidadão, вид на жительство, водительские права и другие документы, выданные службами регистрации, срок действия которых истекает в период эпидемии. Об этом говорится в недавнем постановлении правительства.



В документе сообщается, что государственные органы будут обязаны принимать указанные документы в качестве действующих. Просроченные с 14 марта этого года документы будут считать действительными вплоть до 30 июня 2020 года.