Португалия: из-за забастовки анестезиологов отменены 300 операций

Вторник, 21 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: из-за забастовки анестезиологов отменены 300 операций

В акции принимает участие 100 процентов анестезиологов больницы Amadora-Sintra.

Врачи-анестезиологи одной из крупнейших больниц Португалии Amadora-Sintra в понедельник начали забастовку, которая продлится пять дней. По данным профсоюза (Sindicato Independente dos Médicos), акция направлена на то, чтобы обратить внимание властей на нехватку в медучреждении специалистов этой специальности. Медики настаивают на том, чтобы в группе по чрезвычайным ситуациям всегда находилось 4 анестезиолога. В забастовке принимает участие 100 процентов анестезиологов.

Профсоюз отметил, что из-за акции пришлось было отложено 300 операций, а также множество процедур и обследований которые требуют анестезии.

Забастовка закончится в 8 вечера в эту пятницу.

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