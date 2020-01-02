Португалия: из-за забастовки грузовой авиакомпании отменены рейсы

В результате забастовки грузовой авиакомпании Portway были отменены 3 рейса (два авиакомпании Easyjet и один Brussels Airlines). Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на профсоюз Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

Профсоюзный лидер Фернандо Симоеш подтвердил, что рейсы были отменены в субботу утром. Всего в стачке участвовало 70% работников. Также, по словам Симоеша, многие рейсы отправлялись с часовой задержкой.



Напомним, 20 декабря профсоюз SINTAC объявил о забастовке, которая прошла 27, 28 и 29 декабря в аэропортах Лиссабона, Порту, Фаро и Фуншала.



С пятницы командиры лайнеров были вынуждены сами оформлять багажные листы и нести ответственность за сохранность грузов вместо специалистов отдела грузоперевозок Portway.



Фернандо Симоеш рассказал португальским СМИ, что причиной стачки стали многочисленные проблемы в компании. Так, по его словам, в компании «пренебрегают мерами безопасности» при перевозке грузов. Кроме того, сотрудники компании жалуются на уменьшение пособий и не соблюдение трудовых прав.