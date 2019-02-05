Португалия: из-за забастовки медработников отменили 645 операций

В период с 31 января по 1 февраля в семи больницах на севере страны, где прошли забастовки медсестер, были отменены 645 операций. Это 57% от общего числа запланированных хирургических вмешательств. Об этом сообщает министерство здравоохранения Португалии (Ministério da Saúde).

Всего на эти дни было запланировано 1133 операции. Сообщается, что больше всех пострадали пациенты больницы Entre Douro e Vouga, там было отменено 81% операций. Из 131 хирургических вмешательств было проведено только 25. Еще в двух больницах Порту - госпитале Centro Hospitalar Universitário de São João и учреждении Centro Hospitalar Universitário do Porto медики провели лишь 30% операций. При этом не сообщается какова была срочность и важность для пациентов данных хирургических вмешательств.

Напомним, забастовки медработников проходят по всей стране. По словам бастующих, Минздрав не учитывает стаж работы медсестер и санитарок и не нанимает медработников в достаточном количестве. Также, профсоюз добивается пересмотра пенсионного возраста для медсестер, мотивируя это тем, что уход за больными «не то же самое, что и работа в офисе».