Португалия: из-за забастовки SEF перенесено 1700 записей к инспекторам

Четверг, 31 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: из-за забастовки SEF перенесено 1700 записей к инспекторам

Уже сейчас записи в SEF регистрируют на ноябрь 2019 года.

По данным профсоюзной организации Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), из-за забастовки сотрудников SEF, которая прошла в декабре прошлого года, было перенесено около 1700 записей к инспекторам.

Представители профсоюза еще раз напомнили о сохранении «большого разрыва» между числом инспекторов SEF и количеством документации и «дисбалансе», который существует в зарплате сотрудников. Также представители организации сообщили, что из-за нехватки людских ресурсов, уже сейчас люди делают записи на ноябрь 2019 года.

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