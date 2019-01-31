Португалия: из-за забастовки SEF перенесено 1700 записей к инспекторам

По данным профсоюзной организации Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), из-за забастовки сотрудников SEF, которая прошла в декабре прошлого года, было перенесено около 1700 записей к инспекторам.

Представители профсоюза еще раз напомнили о сохранении «большого разрыва» между числом инспекторов SEF и количеством документации и «дисбалансе», который существует в зарплате сотрудников. Также представители организации сообщили, что из-за нехватки людских ресурсов, уже сейчас люди делают записи на ноябрь 2019 года.