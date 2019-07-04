Португалия: из-за забастовок медсестер и врачей отменены 6000 операций

Четверг, 04 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: из-за забастовок медсестер и врачей отменены 6000 операций

Об этом сообщает Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.

Общенациональная забастовка врачей и медсестер, которая началась в этот вторник и продлится до пятницы, приведет к отмене около 6000 операций. Об этом сообщает издание Diário de Notícias со ссылкой на главу Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares Александра Лоуренсо. По словам Лоуренсо, если на запланируемой операции будет отсутствовать медсестра или врач, то она будет отменена.

Сообщается, что некоторые операции были перенесены на несколько дней раньше, чтобы избежать приченения вреда пациентам.

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