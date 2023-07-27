Португалия: из-за забастовок уже отменили более 25 000 поездов

Забастовки в железнодорожном секторе Португалии оказали значительное влияние на пунктуальность поездов, что привело к резкому снижению эффективности обслуживания.

За первые шесть месяцев 2023 года было отменено более 25 000 поездов, что на 22 000 больше, чем за тот же период предыдущего года.

Comboios de Portugal (CP) выпустила в общей сложности 27 уведомлений о забастовке за этот период, при этом некоторые остановки происходили без гарантированного минимального обслуживания.

В результате уровень пунктуальности составил всего 78% - худший показатель, зарегистрированный с 2018 года.

Что касается возмещения средств пассажирам в связи с забастовками, в CP сообщили, что до сих пор не собраны данные о соответствующих суммах.