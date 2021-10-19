Португалия: избыточный вес затрагивает 30 процентов детей

Данные были представлены на первой «Конференции Центра сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по детскому питанию и ожирению».

В период с 2008 по 2019 год распространенность избыточного веса и детского ожирения снизилась во всех регионах страны.

Ана Рито отметила, что в первом раунде исследования в 2008 году Португалия была второй страной с самым высоким уровнем распространенности избыточного веса и детского ожирения, а сейчас «находится точно в среднем по Европе».

«Это абсолютно положительный прогресс, и, конечно же, страну следует поздравить, но каждый третий ребенок страдает от избыточного веса», который может быстро прогрессировать до ожирения, - предупредила она.

Согласно исследованию, Азорские острова (35,9%), Мадейра (31,7%) и Север (31,3%) были регионами с самой высокой распространенностью избыточной массы тела, а Алгарве - самой низкой (21,8%).

Самая высокая распространенность детского ожирения наблюдалась на Севере (12,3%), Центре (13,4%), Мадейре (13,7%) и Азорских островах (17,9%), а самая низкая - в Алентежу (9,6%).

Распространенность избыточной массы тела и детского ожирения выше среди мальчиков (29,6–13,2%), чем среди девочек (29,7–10,6%).