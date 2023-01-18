Португалия: изменения в IRS принесут семьям до 129 евро в год

По данным Банка Португалии (BdP) , влияние изменений в IRS, введенных Государственным бюджетом на 2023 год (OE2023), на доходы домохозяйств является положительным, но ограниченным и составляет в среднем 0,9% или 129 евро в год.

В дополнение к обновлению пределов налогооблагаемого дохода на 5,1%, OE2023 также предусматривает, что касается IRS, снижение предельной налоговой ставки второй группы с 23% до 21%.

По данным Банка Португалии, в целом эти меры «оказывают положительное, но ограниченное влияние на располагаемый доход домохозяйств».

Кроме того, указывает BdP, эти изменения в IRS влияют «в одинаковой пропорции на различные шкалы дохода», за исключением первых двух, «которые приносят относительно меньшую выгоду из-за низкого уровня налога».

Отдельный анализ различных поправок к IRS показывает, что рассматриваемые меры «отражают разные профили распределения».

Таким образом, реформа минимального прожиточного минимума (дохода, с которого не взимается IRS) оказывает, по мнению органа банковского надзора, более значительное процентное влияние между второй и четвертой шкалой дохода.

Обновление шкал IRS на 5,1% и снижение предельной ставки во второй шкале при совместном рассмотрении имеют «растущий процентный эффект с располагаемым доходом домохозяйства».

«Таким образом, концентрация прироста доходов, вызванного реформой минимального существования, в первой половине распределения частично компенсирует регрессивный эффект остальных мер и приводит к пропорционально аналогичному увеличению в разных шкалах», - заключает BdP.