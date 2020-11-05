Португалия: изменения в расчете CSI

Документ изменяет порядок расчета солидарной надбавки для пожилых людей (complemento solidário para idosos, CSI).

Если ранее для оценки материального состояния заявителя не учитывались доходы детей, подпадающих только под первую шкалу, то теперь это «освобождение» распространяется также на вторую и третью шкалы.

Напомним, что ранее доходы детей, подпадающие под вторую шкалу, увеличивали размер декларируемых доходов заявителя (пожилого человека) на 5% от базового размера CSI (valor de referência do CSI), а подпадающие под 3-ю шкалу - на 10%.

CSI - денежная помощь, которая выплачивается малообеспеченным людям, достигшим официального пенсионного возраста. Выплаты производятся ежемесячно, максимальный размер каждой в 2020 году составляет 438,21 eвро.