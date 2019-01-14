Португалия: изменения в законе alojamento local

Депутаты парламентского комитета по вопросам окружающей среды, территориального планирования и местного самоуправления дали зеленый свет некоторым из поправок к местному жилищному законодательству (lei do alojamento local), предложенных различными партиями. Новый закон вступит в силу через 60 дней после одобрения Президентом Марселу Ребелу де Соуза.

Рассмотрим основные изменения.

1. Усиленный контроль

Контроль за выполнением положений закона будут вести Администрация по продовольствию и экономической безопасности (ASAE) и муниципалитеты. В частности, они будут заниматься:

- рассмотрением соответствующих процессов;

- принятием решений о временном закрытии - полностью или частично - помещений для местного размещения (alojamento local, AL);

- наложением штрафов и дополнительных санкций в случае невыполнения положений закона относительно безопасности пользователей или общественного здоровья, без ущерба для полномочий, предоставляемых другим организациям.

Контроль будет вестись, в частности, с помощью видеокамер и бдительных соседей.

2. Лимит на количество

Среди наиболее заметных законодательных изменений - создание «зон сдерживания» (áreas de contenção), т.е. микрорайонов (bairros) или определенных географических областей, где муниципалитеты могут устанавливать ограничения (лимиты) на количество помещений для AL. Цель - «сохранить социальную реальность районов и мест».

Уже известно, что с конца октября будет приостановлена новая регистрация помещений для AL в пяти районах Лиссабона - Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama и Mouraria, которые мэр Фернанду Медина определил в качестве «áreas de contenção».

3. Отказ в регистрации

Владельцам помещений для AL для регистрации новых заведений по-прежнему необходимо только «предварительно уведомить» (comunicação prévia) муниципалитет, но местные власти могут выступить против открытия новых единиц - в течение 10 или 20 дней (в случае хостелов) после представления уведомления.

4. Штрафы - увеличиваются

Также парламент одобрил увеличение штрафов, налагаемых на владельцев помещений для AL, которые действуют незаконно, в частности, в случаях, когда выявляется предложение незарегистрированных заведений или с устаревшими регистрационными данными, нарушение обязательства по обновлению всех данных в Едином электронном отделе (Balcão Único Eletrónico, BÚE) и максимальной вместимости заведений.

За административные нарушения накладываются штрафы от 2.500 до 4.000 евро (по сравнению с нынешней максимальной суммой в 3.740,98 евро), а в случае юридических лиц - от 25.000 евро до 40.000 евро (по сравнению с сегодняшними 35 тыс. евро).

5. Режим «комнат»

Еще одна новинка - признание режима «комнат», когда деятельность AL осуществляется на дому владельца, который соответствует его налоговому адресу. В этом режиме возможно предоставить в качестве AL максимум три комнаты.

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КОНДОМИНИУМА

1. Предварительное разрешение

Не разрешается размещение и эксплуатация хостелов в жилых зданиях с режимом горизонтальной собственности без предварительного разрешения кондоминиума.

2. Жалоба может привести к закрытию

Также одобрена возможность закрытия заведения AL, если кондоминиум подал обоснованную жалобу председателю муниципалитета. Решение должно быть принято на общем собрании жильцами, на которых приходится более половины оценочной стоимости здания (permilagem). «Решение должно быть обосновано «неоднократными и доказанными действиями, которые нарушают нормальное использование здания, вызывают дискомфорт и влияют на покой остальных совладельцев кондоминиума», говорится в одобренном предложении. Однако последнее слово в деле о закрытии всегда будет за муниципалитетом.

3. Дополнительный взнос

Кондоминиум сможет установить дополнительный взнос для владельцев заведений AL, «соответствующий расходам, связанным с увеличением использования общих частей здания, с лимитом 30% от годового значения соответствующей квоты».

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

1. Страховка - обязательна

Владельцы помещений для AL должны будут оформить «страхование гражданской ответственности нескольких рисков» (seguro multirriscos de responsabilidade civil) для покрытия возможного ущерба, причиненного общим частям здания, а также любого ущерба, причиненного постояльцам/ми.

Таким образом, владелец будет нести ответственность «за возмещение ущерба, причиненного получателям услуг или третьим лицам, независимо от наличия вины».

2. Правила пользования

Владельцы должны предоставить своим клиентам документ со всеми правилами пользования зданием, включая «выбрасывание мусора и часы, когда запрещено шуметь». При наличии регламента о кондоминиуме он также должен передан клиентам.

В документе также должен иметься телефон лица, ответственного за эксплуатацию заведения. Он должен быть составлен на португальском, английском и, по крайней мере, двух других иностранных языках.

3. Идентификационные таблички

Все владельцы коттеджей, квартир и комнат, которые функционируют в качестве AL, «должны прикрепить к входу в учреждение идентификационную табличку». В случае с хостелами соответствующий знак должен быть прикреплен на фасаде здания, рядом с «главным входом».

4. Сообщение о прекращении

Владелец AL также обязан сообщить - через BÚE - в течение 10 дней о прекращении эксплуатации заведения. Такой же крайний срок должен быть соблюден для сообщения о закрытии на цифровых платформах бронирования, таких как Airbnb и Booking.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАСКЛАД

По данным Ассоциации AL в Португалии (ALEP), более 70% местного жилья в Португалии расположено за пределами городов Лиссабон и Порту. При этом в округе Фару, соответствующем регину Алгарве, насчитывается больше всего зарегистрированных единиц - около 40%.

На материке и на Мадейре в целом в августе с.г. насчитывалось около 72.500 единиц AL. На Азорских островах, где имеется собственная система регистрации, в августе с.г. насчитывалось 2.167 единиц.

Округа Лиссабон и Порту, в совокупности, составляют почти 29% от общего количества единиц AL, соответственно, 19,7 и 8,98%.

По данным на апрель с.г., в Лиссабоне насчитывалос более 14 тысяч (14.461) помещений AL. При этом по количеству AL лидируют приходы Santa Maria (3.674 единицы), Misericórdia (2.941), Arroios (1520), Santo António (1314) и São Vicente (1243).

Что касается типологии единиц, то, по данным ALEP, наиболее распространены квартиры (66%) и коттеджы (27,1%), за ними - хостинг-заведения (6%) и хостелы (0,9%).